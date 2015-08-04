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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:05 BJT

离岸人民币：韩国产业银行三年宝岛债以4.10%定价--消息

路透台北8月4日 - 两位消息人士周二表示，韩国产业银行(Korea Development Bank)将在台湾发行三年期宝岛债，已以4.10%票面利率定价。

消息人士称，韩国产业银行宝岛债共募得12亿人民币，24日挂牌。

路透暂时未能取得发行人对此评论。(完)

台湾主要人民币发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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