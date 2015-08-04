港报社评：北京办冬奥，务须洗脱外界“肮脏想法”--信报8月4日

北京携手张家口申办二○二二年冬季奥运会，尽管跟竞争对手哈萨克的阿拉木图相比，中国首都的天然雪少得多，但国际奥委会在马来西亚吉隆坡的投票结果仍然决定，冬奥会的主办权交给北京。基于这一个决定，中国成为第九个同时举办过冬夏两季奥运会的国家，北京也将成为第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市。内地官方媒体表示，国际奥委会再次垂青北京，既显示对中国经济稳步发展、社会持续进步的信心，也是对北京举办二○○八年夏季奥运会的再一次肯定。

严格而言，北京之所以再获垂青，并不是凭藉强大的优势，而是有一点「人弃我取」的味道。投票之前不久，其他竞争对手因财政问题临时退出，剩下的阿拉木图实力较弱，即便是如此，北京携手张家口亦只能以四十四比四十的票数，稍稍压倒哈萨克这个新兴国家而已。

国家主席习近平表示，二○二二年冬奥会在中国举办将有利于推动中华文明同世界各国文明交流互监，带动中国十三亿多人关心、热爱、参与冰雪运动，让中国人民再次有机会为奥林匹克运动发展和奥林匹克精神传播作出贡献。习近平又指出，中国政府高度赞赏奥林匹克运动的价值观和国际奥委会的改革主张，将全面兑现每一项承诺，全方位践行《奥林匹克二○二○议程》。

北京主办冬奥会，无疑是国力提升的另一明证，问题是，真的能够带动中国十三亿多人关心、热爱、参与冰雪运动吗？相比于二○○八年全国人民对于夏季奥运会的热烈期盼，这次老百姓似乎反应冷淡得多，社交媒体不见得有太多网民兴奋讨论冬奥会。也许，中国已经举办过多次大型国际盛事，再来一趟冬奥会，算不上什么「耀我中华」，反而有机会觉得劳民伤财，甚至担心是贪官污吏敛财的面子工程。

作为东道主，北京当可借助冬奥会改善国家形象，可是有一个问题不得不注意，外国对于中国的「体育精神」有信心吗？日前中国名将孙杨在俄罗斯喀山举行的世界游泳锦标赛赢得男子四百米自由泳冠军，由于他曾于去年五月全国游泳冠军赛中，尿液样本被验出含有违禁物质，外国记者在答问会上重提旧事。孙杨回应道：「（外国媒体对于中国）所有运动员拿到成绩，总觉得我们中国人是用了什么东西一样，我觉得这是非常恶心、非常肮脏的想法！」

外国记者对于中国运动员存在着这种「非常肮脏的想法」，除了少数人出于偏见以外，关键的原因大概仍在于中国体坛纪录不佳，弄虚作假时有所闻。

毕竟禁药问题一直困扰国际体坛，很不巧，刚刚又爆出一宗大规模的禁药丑闻。外国传媒从告密者手上获悉，国际田径联会（IAAF）二○○一年至二○一二年期间，竟然有三分之一奥运及世界级田径耐力赛的奖牌，由曾服禁药或化验结果存疑的运动员夺得，该会没有秉公褫夺他们的奖牌。国际田联随后虽矢口否认，却尚未能尽释疑团。

北京主办冬奥会，能够与禁药说不吗？能够避免偏私吗？能够让外国记者对中国运动员不再怀有「非常肮脏的想法」吗？

还有一点必须小心处理，事关很多人不会将体育和政治完全分开，监于中国人权纪录欠佳，说不定会有人提出杯葛。事实上，中文大学学生会日前向港协暨奥委会总部递交公开信，要求国际奥运委员会主席及全体成员反对北京主办冬奥会，原因是内地大举搜捕维权律师，违背奥林匹克重视人类尊严的精神。虽然此一倡议没招来多少响应，但还是应该值得警惕。

纯粹从体育的角度而言，北京主办冬奥会确实有利于带动更多人关心冰雪运动，盼只盼北京履行奥林匹克精神，全力洗脱任何不利于中国的肮脏想法。

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