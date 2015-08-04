中国个股：长江证券将定向增发底价下调约三成，因应近期股价大跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透北京8月4日 - 在近期股价“腰斩”后，中国中型券商长江证券 调整其5月公布的定向增发方案。据其周一晚间公告，长江证券将其定向增发的底价从每股15.25元人民币下调至10.91元，降幅约三成，不过募资规模仍为不超过120亿元。
长江证券公告称，下调定增价格主要是“结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求”而做出的。
中国股市近期出现一轮快速下跌，上证综指 6月12日涨至今年高位5,178.19点后便一路下跌，并于7月9日跌至3,373.54点的阶段低位，累计最大跌幅达35%。而长江证券股价早在5月27日就已触顶20.07元(派息除权前)，同样在7月9日触底至9.81元，股价腰斩。
长江证券5月曾发布公告称，拟以15.25元的底价，非公开发行不超过7.87亿股股票，募资用于增加资本金、补充营运资金。具体用途包括扩大信用交易业务规模和开展互联网金融业务等。
长江证券周二早盘报11.55元，跌0.13元，或1.11%。（完） (发稿 吴晓龙；审校 林琦/张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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