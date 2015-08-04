汉融投资：沪胶价格8月中旬料小幅反弹

7月，沪胶价格继续下跌，单月跌幅达到10.18%。由于国内汽车和轮胎需求持续偏弱，加之6、7月天然橡胶产区正值生产旺季，沪胶价格下跌周期已经超过两个月。笔者认为，受价格持续低位徘徊的影响，预计8月中旬胶价或有小幅反弹，但影响有限，沪胶中期仍将保持偏弱振荡态势。

天然橡胶需求未见有明显好转，反而有持续下滑的迹象，所以中期弱势振荡的趋势难改。虽然目前沪胶价格与复合橡胶价格几乎处于平水，如果资金推动沪胶可能有一定反弹，但预计力度比较有限。目前仍不是做多沪胶的好时机，逢高抛空是较好的选择。(完)