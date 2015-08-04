汉融投资：沪胶价格8月中旬料小幅反弹

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自8月4日的《期货日报》：
7月，沪胶价格继续下跌，单月跌幅达到10.18%。由于国内汽车和轮胎需求持续偏弱，加之6、7月天然橡胶产区正值生产旺季，沪胶价格下跌周期已经超过两个月。笔者认为，受价格持续低位徘徊的影响，预计8月中旬胶价或有小幅反弹，但影响有限，沪胶中期仍将保持偏弱振荡态势。
天然橡胶需求未见有明显好转，反而有持续下滑的迹象，所以中期弱势振荡的趋势难改。虽然目前沪胶价格与复合橡胶价格几乎处于平水，如果资金推动沪胶可能有一定反弹，但预计力度比较有限。目前仍不是做多沪胶的好时机，逢高抛空是较好的选择。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选