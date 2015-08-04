期货日报：大连焦炭期货弱势格局未改，振荡盘整可能性较大

以下内容节选自8月4日的《期货日报》：

自上周一开始，焦炭1509合约一改之前的下跌行情，从最低的802元/吨上涨至昨日收盘的818.5元/吨，累计涨幅达到2.05%。市场人气逐渐恢复，成交活跃。笔者认为，焦炭此次上涨更多是对前期期货价格大幅贴水现货价格的合理修复，在弱势格局并未真正改变的情况下，8月焦炭振荡盘整的可能性较大。

上周，国内钢厂市场出现报复性上涨，其中华东、华南地区涨幅较大。以杭州市场为例，受出口和减产因素的积极影响，上周五沙钢、中天的螺纹钢市场报价已经抬高至2150元/吨。同时，8月1日，沙钢出台8月上旬建材价格调整政策，将螺纹钢的出厂价格上调至2150元/吨。由于吨钢亏损较多，多数钢厂近期均制定了不同程度的减产计划，产能利用率较前期下滑。据我的钢铁网统计，上周唐山地区钢厂产能利用率为88.9%，较前一周下调1.22%。此外，后期受国庆节临近影响，河北地区钢厂停产减产力度将进一步加大，这也将制约焦炭后期的需求。(完)

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