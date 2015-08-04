期货日报：大连焦炭期货弱势格局未改，振荡盘整可能性较大

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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以下内容节选自8月4日的《期货日报》：
自上周一开始，焦炭1509合约一改之前的下跌行情，从最低的802元/吨上涨至昨日收盘的818.5元/吨，累计涨幅达到2.05%。市场人气逐渐恢复，成交活跃。笔者认为，焦炭此次上涨更多是对前期期货价格大幅贴水现货价格的合理修复，在弱势格局并未真正改变的情况下，8月焦炭振荡盘整的可能性较大。
上周，国内钢厂市场出现报复性上涨，其中华东、华南地区涨幅较大。以杭州市场为例，受出口和减产因素的积极影响，上周五沙钢、中天的螺纹钢市场报价已经抬高至2150元/吨。同时，8月1日，沙钢出台8月上旬建材价格调整政策，将螺纹钢的出厂价格上调至2150元/吨。由于吨钢亏损较多，多数钢厂近期均制定了不同程度的减产计划，产能利用率较前期下滑。据我的钢铁网统计，上周唐山地区钢厂产能利用率为88.9%，较前一周下调1.22%。此外，后期受国庆节临近影响，河北地区钢厂停产减产力度将进一步加大，这也将制约焦炭后期的需求。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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