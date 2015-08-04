港报社评：军队买官卖官，战力可以倚赖？--明报8月4日

原中央军委副主席郭伯雄涉及「违纪违法」，被中共中央开除党籍，并移送司法起诉。郭伯雄是名实相副的「军老虎」，曾经权倾一时，此番落马，按军报文章所言，他的名字被钉在历史的耻辱柱上，也反映此乃中共十八大之后，习近平向贪腐宣战的其中一次重要胜利。郭伯雄落马之后，《人民日报》评论员文章声言查处腐败，不会「适可而止」，然则，继薄熙来、徐才厚、周永康、令计划、郭伯雄之后，会否还有老虎落马，下一头大老虎是谁，已经成为国人的悬念。

郭伯雄徐才厚相继落马，解放军历10年腐败岁月

郭伯雄「出事」，在各方信息渠道已经喧传一段时间，中共中央去月底对他正式处理，在时间节点上有一定意义。首先，在「8．1」建军节前夕宣布查处郭伯雄，客观上起到「诛一恶则衆恶惧」的效果，除了说明惩治贪腐绝不姑息、绝不手软，也反映习近平充分掌握军队的实质；其次，此一举措为正在召开的北戴河会议做铺垫，今年的会议，传闻包括商讨「十九大」的人事安排，习近平藉整治郭伯雄立威，可使他在人事安排上有更大话语权。

不过，此际公布查处郭伯雄，无论操作上是否涉及其他考虑，他的落马，本来就意义重大。郭伯雄与已经病故的徐才厚，都是中共中央军委主席胡锦涛之下，同一时期掌握军务大权的两名军委副主席，两人相继涉贪受查，这在中共和解放军历史上，历来仅见。

今年3月，徐才厚患癌病逝世之后，坊间曾猜度郭伯雄涉及的案件不会公开审讯，甚或不会公开处理，以免出现两名军委副主席都涉及贪腐，而使中共尴尬的局面。郭伯雄与徐才厚在军委会，被认为架空了胡锦涛，分别操持军务，两人在军中关系盘根错节，习近平对他们的查处，不能不考虑到可能引起的反弹，现在仍未知道审讯形式和公开程度，但是中共中央不避郭伯雄的案件公之于世，一定程度上反映对掌控局势的信心。

根据新华社的报道，郭伯雄利用职务便利，为他人谋取职务晋升等方面利益，直接或通过家人收取贿赂。这样的描述，实际上就是卖官。徐才厚涉及的罪行，同样包括受贿卖官。据坊间传闻，军中卖官明码实价，少将500万至1000万元人民币，中将1000万至3000万元人民币等，此外还有价高者得竞逐，曾有军区少将为晋升中将，行贿1000万元，上级已经点头，不料另有少将给付2000万元争夺同一位置，最后出价高者得之。这种买官卖官行径，使人对解放军的质素和战力，忧心不已。

军中将领职位可以金钱授受得之，则将领质素与专业要求，能否带领军队，战争之时能否御敌，保境卫民，就成为疑问。买官卖官肯定形成恶性循环，买卖行径不会止于将级职位，花巨资当上司令、军长的人，心思一定是想办法「赚回」那些钱，甚或寻求可观回报，于是另一层次的买官卖官就开展，这样一层、一层卖下去，则这支军队的领导和管理实况，不敢想像。另外，军队装备建设和武器采购，都要经过郭、徐二人审批，则解放军是否有，或有多少豆腐渣式武器装备？同样不敢想像。

十八大之后，习近平要求解放军能召之即来、来之能战、战之必胜，民衆无法判断解放军的状况，是否做得到这些要求，只是从传闻片片段段中，约莫知道郭伯雄、徐才厚主政之时的解放军，腐败严重；另外，间或有传闻指有军官为了金钱，向外国出卖军队机密情报。若一支军队的将领、中层骨干都向钱看，何来可战之将？若还加上豆腐渣装备，则若国家遭遇危难，要反击外敌之时，则这支军队的战斗力，可以倚赖吗？这些问题，民衆不知道答案。晚清贪腐严重，北洋水师被日本海军击溃，成为国人没齿难忘的甲午之战屈辱，中国人民解放军经约10年的腐败折腾，这支军队能战吗？这是国人的悬念。

军队刮骨疗伤，彻底清除隐患

郭伯雄与徐才厚把持军务期间，究竟有多少现职将领和中层干部与买官卖官有关，外界无从知晓，只能以时日漫长，推断涉及层面既深且广，现在只能寄望经过大力整治，刮骨疗伤之后，使解放军清除腐败日子的影响，重新成为可以倚赖的堂堂雄师。当年，郭伯雄与徐才厚的角色，按中国军队的潜规则，相信只是幕前人物，幕后应该还有操持者，若查处腐败不搞「适可而止」，真个说到做到，则期望中共中央惩治腐败的坚强意志，在这里显现出来，向13亿人民，向听党话、守规矩的广大党员干部，交出再明白不过的民心帐、政治帐的帐簿。

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