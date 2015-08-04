大连新北良：大连玉米合约呈现近强远弱格局，把握阶段性修复机会

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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以下内容节选自8月4日的《期货日报》：
7月中旬之后，大连玉米期货合约呈现出明显的近强远弱格局，近月1509合约价格从2300元/吨附近上涨至2390元/吨，远月1601合约价格从2100元/吨左右一度下跌至2000元/吨之下。销区库存供给紧张一度拉升近月合约价格，政策利空传闻沉重打击远月合约价格。在市场热点此起彼伏的转换中，投资者应抓住市场的主脉络，理顺价格变化的趋势。
国内玉米市场连续数年丰产，加之今年玉米需求持续疲软，进口高粱、大麦等替代品大幅增长，国内玉米市场供需矛盾像滚雪球般积累的越来越大，以“临储收购价托底、敞开收购”的玉米临储政策难以为继。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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