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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:23 BJT

大连新北良：大连玉米合约呈现近强远弱格局，把握阶段性修复机会

以下内容节选自8月4日的《期货日报》：

7月中旬之后，大连玉米期货合约呈现出明显的近强远弱格局，近月1509合约价格从2300元/吨附近上涨至2390元/吨，远月1601合约价格从2100元/吨左右一度下跌至2000元/吨之下。销区库存供给紧张一度拉升近月合约价格，政策利空传闻沉重打击远月合约价格。在市场热点此起彼伏的转换中，投资者应抓住市场的主脉络，理顺价格变化的趋势。

国内玉米市场连续数年丰产，加之今年玉米需求持续疲软，进口高粱、大麦等替代品大幅增长，国内玉米市场供需矛盾像滚雪球般积累的越来越大，以“临储收购价托底、敞开收购”的玉米临储政策难以为继。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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