港报社评：防止暴力歪风荼毒香港下一代--文汇报8月4日

港大学生粗暴冲击校委会事件备受社会非议。知名学者刘遵义昨日撰文批评，指当晚搞事的年轻人是「被宠坏的小混蛋」，担忧下一代不知礼也不知耻，香港就不会有前途。尊重法治是香港的核心价值。港大少数学生粗暴冲击校委会，企图以暴力胁迫校委就范，挑战香港社会的法治底线。广大市民、社会舆论必须对港大少数学生的胡作非为予以持续强烈的谴责，以明是非、辨善恶，防止违法暴力歪风荼毒更多的年轻人，毁了香港的下一代。

法治是香港繁荣稳定的基石，香港能够成为国际金融中心，正是建基于长期以来的良好法治及社会稳定。有学者指出，「香港的过去、现在、未来都维系于法治，一旦法治被破坏，一旦对破坏法治的行为麻木不仁、掉以轻心，都可能导致香港来之不易的繁荣稳定瞬间消失。」但是，港大少数学生冲击校委会事件中所表现出来的狂妄粗暴、目无尊长，视校规法纪如无物，令人触目惊心，不能不令人感到忧虑。

香港大学是本港历史最悠久的首席学府，其学生被视为「天子门生」，多不胜数的港大校友在本港政、商、学界位居要冲。如果连港大培养出来的学生，都不尊重学校的制度和教师，以挑战法治为「荣」，必然会催生更多崇尚违法暴力抗争的「疯狂一代」。未来香港被这类「精英」所掌控，动辄以破坏既定制度来表达诉求，今日可以冲击校委会，以后到处搞「占领」，香港的良好法治将会沦为空谈，有何繁荣稳定可言？

大学本来是学习知识、追求卓越的地方，为建设香港作育英才。但是，近年本港大学校园日益政治化，尤其是港大政治风波不断，有人以学者身份利用港大做平台策划违法乱港的「占领中环」，港大学生会刊物公然鼓吹「港独」思潮，如今发展到有学生靠暴力冲击向校委施压，破坏校委会运作。

当周边地区的大学都在集中精力专注科研发展时，港大反而将时间和精力耗费在没完没了的政治斗争上，港大某些传统优势学系的学术地位已明显下降，政治化的风气持续恶化扩散，令本港大学都受到污染，大学成为政争是非地，源源不绝培养出更多专事政争捣乱的政客、搞手甚至暴徒，香港有何前途可言？为了香港的未来，社会必须积极发声，以强大舆论压力遏止暴力歪风，确保香港长治久安、繁荣稳定。

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