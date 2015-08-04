金属期市：伦铜在接近六年低位处挣扎，受全球经济成长担忧拖累

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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LME期铝 和沪铝 分别持稳于六年低点和纪录低点附近，受压于全球供应过剩不断加剧。LME期锌 持于上日所及18个月低位上方，期铅 自五年低点小幅上扬。
美国7月制造业活动放缓，6月消费者支出增速为四个月来最慢，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。
全球第二大经济体中国的制造业者上月面临的经济阻碍加剧，7月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至两年低点 ；而欧元区7月制造业增速高于预期，多数地区未受希腊动荡所扰 。
技术分析师称，铜价有可能进一步下跌，跌向心理关口每吨5,000美元，若跌破此水准则可能下探2009年7月低点4,710美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
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金属期市 LME库存变化
(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/龚芳)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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