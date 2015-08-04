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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:19 BJT

金属期市：伦铜在接近六年低位处挣扎，受全球经济成长担忧拖累

LME期铝 和沪铝 分别持稳于六年低点和纪录低点附近，受压于全球供应过剩不断加剧。LME期锌 持于上日所及18个月低位上方，期铅 自五年低点小幅上扬。

美国7月制造业活动放缓，6月消费者支出增速为四个月来最慢，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。

全球第二大经济体中国的制造业者上月面临的经济阻碍加剧，7月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至两年低点 ；而欧元区7月制造业增速高于预期，多数地区未受希腊动荡所扰 。

技术分析师称，铜价有可能进一步下跌，跌向心理关口每吨5,000美元，若跌破此水准则可能下探2009年7月低点4,710美元。(完)

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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/龚芳)

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