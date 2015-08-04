港报社评：基层直销店结业损消费者须究责--星岛日报8月4日

顾客多为中下层市民的电器家俬连锁直销店德尔斯，在财困边缘挣扎了一段日子后，突然结业。近三百名员工顿失饭碗，连上月薪金也没有落，连同遣散费和代通知金等涉款去到一千万元，可能要由破产欠薪基金垫支。而在结业前大减价促销中付了订金买货的消费者，如果收不到货品又得不到退款，当局须考虑引用新例，控告明知交不到货仍然收钱的人士。 德尔斯全盛期在全港开设了十八家分店，但是业务近年走下坡，近月更要面对连场追租和追债的官司。租金负担沉重，只是德尔斯财困的其中一个原因，虽然零售业市道滑坡，但是德尔斯向来走低价低档路吸引本地客，不会受到内地旅客减少消费冲击。 经营不善难敌对手竞争 何况本地市民消费意欲仍然旺盛，公屋落成量并无减速，在大量新公屋户要添置电器家俬，德尔斯的抗跌能力本应较强，结果仍然不敌竞争倒下，恐怕主要原因还是本身的经营手法，无法赢得顾客口碑，到出现周转困难时，在供应商圈子里失去信誉，到债主盈门，就难以经营下去。 如果德尔斯最后破产收场，政府、有抵押借贷者有优先权，供应商和消费者恐怕不易收到货款或者收回订金。至于员工，虽然有破产欠薪基金可以垫支，但是申请公司清盘的手续可能需时三个月，欠薪并非即时到手，自己还要为找新工作张罗。 这些员工在公司结业前的促销行动，还大力做生意，游说市民光顾订购物品。以往公司曾经多次减价促销套取现金来出粮，今次促销套取来的现金却落不到员工的口袋。消费者付出订金却收不到货，员工不自觉成为公司涉嫌「欺骗」消费者的经手人。 零售业裁员防恶性循环 根据《商品说明条例》，卖方如果明知无能力交货仍然收取顾客金钱，最高被判罚款五十万元及入狱五年的刑事罪行。员工由于不知道公司会结业，按照道理不应该负上刑责，执法机构需要彻查谁要为此负责，以儆效尤，显示有关保障消费者利益的法例条文是「有牙老虎」。 由于德尔斯的顾客多为中下层市民，以其经济能力，所付订金可能已属不菲开支。对于已经付了订金而未收到货的消费者，追究不良经营者的刑责，补偿不到他们的损失，他们最渴望的还是能够收到货品，各有关方面可以朝这方向考虑，看看能否做到特殊安排。 德尔斯结业，受到打击的员工和顾客，大多是基层市民，当局须尽量照顾他们的利益，纾解他们的困难。 此外，虽然德尔斯主要是因为内在问题结业，但是在零售业销售额萎缩的大环境，如果陆续有其他商铺裁员，将对整体社会气氛和消费意欲催生恶性循环，当局须早为之计，保持就业市场蓬勃。