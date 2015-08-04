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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:22 BJT

标题新闻：新西兰7月大宗商品价格指数跌11.2%接近六年最低，受乳制品拖累--澳新银行调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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