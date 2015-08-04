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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 10:53 BJT

中港个股：美国投资者针对中石油贪腐案提起的集体诉讼被驳回

原告寻求对在2012年4月26日至2013年12月17日间买进的中国石油股票损失进行求偿，因有关该公司被指牵涉不当行为的消息公开之后股价大跌。

但法官Ramos说，原告无法举证中国石油在公司治理或财报内部控制方面有虚假陈述。

他还说，没有证据显示被告个人当时知情或草率忽视中国石油被指控的贪腐案。

原告律师及中国石油律师都未立即回覆记者置评要求。(完)

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