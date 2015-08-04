中港个股：美国投资者针对中石油贪腐案提起的集体诉讼被驳回

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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原告寻求对在2012年4月26日至2013年12月17日间买进的中国石油股票损失进行求偿，因有关该公司被指牵涉不当行为的消息公开之后股价大跌。
但法官Ramos说，原告无法举证中国石油在公司治理或财报内部控制方面有虚假陈述。
他还说，没有证据显示被告个人当时知情或草率忽视中国石油被指控的贪腐案。
原告律师及中国石油律师都未立即回覆记者置评要求。(完)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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