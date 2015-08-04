台湾货币市场：提存期初负数操作，一年存单标售引发短率走低预期

* 迈入新提存期积极负数操作，拆款利率回到低位

* 364天期定存单得标利率跌破0.50%，料带动短率下移

* 现金股利发放令RP市场资金分配不均

记者 董永年

路透台北8月4日 - 台湾银行间短率周二稳在低位。资金调度人员表示，进入新提存期，各家金融机构积极展开负数操作，使得拆款利率迅速回归月底前水准。

台湾央行今日中午标售1,500亿台币364天期定存单，加权平均得标利率0.494%低于预期。市场人士认为，标售结果与央行先前公布的14天期定存单利率0.50%一样，都将成为引导短率向下的指标讯号。

〞向下走是绝对的，短票利率0.54%不是低点。〞一位大型票券商主管说。

不过他也提及，虽然364天期存单标售结果显示短率有下调空间，但票券商也不会急着往下调整，应该会缓步测试，由市场供需来决定。

另一公股银行资金调度人员则称，本已预期今日定存单标售结果会跌破0.50%，不过市场资金主要是集中在几家大型银行手上，分配并不平均。这次364天期定存单的得标利率应该已经接近底部，未来再向下的空间有限。

台湾央行周二公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%。该结果低于市场预期的0.505%附近，并较前次标售均标0.519%走低2.5个基点，是连10次走低。

本地时间 14:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.611 31.705 台湾加权股价指数<.TWII 8,510.86 8,524.41 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.388% 0.387% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.360-0.400% 0.295-0.400%

--一周拆款利率区间 0.380-0.450% 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.390-0.450% 0.410-0.420%

**短票到期续为主**

短票方面，今日大型票券商开出的买票利率仍以0.54%为主，因发票量依旧不多，且以0.54%偏低利率成交渐增，使得30天自保短票次级买卖断平均成交利率持续低于0.55%。

一大型票券商主管指出，台湾经济基本面转坏，票券商审慎选择发行主体。此外，也因为企业投资意愿不振，短票能够到期续发就已经不错了。

〞风险意识抬头，要注意企业的业绩与获利。〞一票券商交易主管说。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.547%，前日为0.548%；上日成交量70.95亿台币，前日86.4亿台币。

今日央行存单到期金额1,037亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点分别为周三2,095亿、周四1,443.2亿、周五43亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为821亿台币，累积超额准备为6,936亿台币、加计前期1%的超额准备8,461亿台币。

**RP利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，月初资金相对宽松，不过受现金股利发放等因素影响，分配略显不均，RP利率维持既有水准不变。

一票券商交易员表示，现金股利发放让市场有些波动，但资金仍留在池中，并不影响水位的高低。今日投信资金平平，以到期续做为主，但法人客户有走钱，可能与月初例行性支出有关。

另一证券商交易员则称，本周没有特别交割因素影响，今日已有几家投信来电预约明日的券，在资金宽松环境下，RP利率应维持在低档，或有微幅下调空间。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利，周三将有宝成 、南亚 等企业发放股利。

根据柜买中心资料，今日有摩根士丹利 三年及五年期宝岛债交割，金额5.6亿人民币；周三则有法国东方汇理银行 五年期宝岛债交割，金额7亿人民币；周四有法国兴业银行 五年期宝岛债交割，金额2亿人民币。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63%，利率约同上日。