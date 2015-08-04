《汇市简讯》澳元/美元走高，因澳洲6月零售销售数据好于预期

0137GMT * 澳元/美元由0.7265涨至0.7290，因澳洲6月零售销售数据好于预期 * 市场此前预期6月零售销售较前月上升0.5%，实际上升0.7% * 澳洲贸易逆差数据也好于预期，为29.3亿澳元，预期逆差31亿澳元 * 阻力位为10日移动均线切入位0.7309及昨日高点0.7319 * 定于0430GMT公布的澳洲央行利率决定将是影响澳元走势的下一个 重要事件(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张荻)