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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走高，因澳洲6月零售销售数据好于预期

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    * 澳元/美元由0.7265涨至0.7290，因澳洲6月零售销售数据好于预期
    * 市场此前预期6月零售销售较前月上升0.5%，实际上升0.7%
    * 澳洲贸易逆差数据也好于预期，为29.3亿澳元，预期逆差31亿澳元
    * 阻力位为10日移动均线切入位0.7309及昨日高点0.7319
    * 定于0430GMT公布的澳洲央行利率决定将是影响澳元走势的下一个
重要事件(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张荻)

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