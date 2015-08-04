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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 10:25 BJT

台湾股市：盘中因技术性反弹上涨，关注本周稍晚数据

电子类指数 微涨0.1%，金融保险类指数 涨0.8%。

成交活跃个股包括友达 和群创光电 ，均上涨3%左右，中信金 涨2%。

不过，本周稍后将公布消费者物价指数(CPI)和出口数据，料将显示台湾经济在下半年恐怕无法如以往那样出现回升。 (完)

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