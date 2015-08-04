《汇市简讯》英镑/美元继续整固，技术面呈中性

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0208GMT
* 亚洲早盘形成十字星--开盘跌0.25%，因美元整体走强
* 动能指标呈中性，5、10和20日移动均线相互缠绕
* 20日波林格区间界定广泛的整固区间
* 建筑业采购经理人指数(PMI)今夜的数据风险：link.reuters.com/xas35w
* 稍早所及低位1.5570及纽约盘中高点1.5624为首道支撑位/阻力位
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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