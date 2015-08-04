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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 10:25 BJT

《汇市简讯》英镑/美元继续整固，技术面呈中性

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* 亚洲早盘形成十字星--开盘跌0.25%，因美元整体走强

* 动能指标呈中性，5、10和20日移动均线相互缠绕

* 20日波林格区间界定广泛的整固区间

* 建筑业采购经理人指数(PMI)今夜的数据风险：link.reuters.com/xas35w

* 稍早所及低位1.5570及纽约盘中高点1.5624为首道支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/zas35w

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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