台湾汇市：台币早盘实质交投持续走弱，因国际美元转强及外资持续汇出

路透台北8月4日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易持续走弱。交易员表示，由于市场转趋关注美国周五公布的非农就业报告，提升市场对美联储最快九月升息的预期，支撑国际美元表现持坚，早盘台币实质交投随韩元等亚币区间偏跌，以及外资交投持续偏向汇出，今日料台币实质交投在31.650附近趋弱整理。

他们指出，随着国际美元再度转强，韩元盘初走势转弱靠向1,170的相对低位，带动海外法人持续看贬短线台币后市，今日海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略显扩大，且外资汇出态势并未改变，连进口商也担心台币续贬而在31.650下方进场买汇，短线台币实质交投料续维持偏弱盘整格局。

“外资撤退是趋势，大家顺势做。”一位大型公营行库交易员说。

当地时间10:00，台北外汇成交量为2.19亿美元，上日同时段则约为2.03亿美元。交易员认为，早盘量能仍旧持稳偏热，盘初主要交投来自外资及进口商买汇需求，而出口商则在31.650上方抛汇意愿仍高，不过出口商抛汇力道仍旧不若月底强劲。

全球投资人关注美国就业数据，预计将显示就业市场仍在增强。强劲的就业增长可能提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)更接近升息的预期，许多投资人预计可能在9月就开始升息。根据路透访查的100位分析师预估中值，7月非农就业岗位预计增加22.3万。

当地时间10:21，台湾加权指数 盘初仍持稳在8,500点的重要关卡上方，暂报8,536.71点；至于韩元兑美元 暂报1,169.30，上日则收报1,164.4。

台币早盘实质交易区间落在31.639-31.674；上日交易区间在31.540-31.611。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略见增高；一个月美元/台币远汇 暂报31.680/31.705，上日收在31.725。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.600-31.700

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