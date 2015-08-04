版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 10:48 BJT

《全球汇市》大宗商品货币承压，澳元静候澳洲央行政策决定

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0943 1.0949 -0.05 -9.54 1.2097

美元/日圆 124.06 124.01 0.04 3.85 119.68

欧元/日圆 135.76 135.78 -0.01 -6.51 144.78

美元/瑞郎 0.9693 0.9692 0.01 -2.49 0.9941

英镑/美元 1.5591 1.5584 0.04 0.12 1.5573

美元/加元 1.3169 1.3151 0.14 13.35 1.1618

澳元/美元 0.7287 0.7284 0.04 -10.79 0.8168

新西兰元/美元 0.6555 0.6560 -0.08 -15.93 0.7797

澳元/日圆 90.400 90.330 0.08 -7.50 97.750

新西兰元/日圆 81.320 81.350 -0.04 -13.03 93.310

英镑/日圆 193.42 193.26 0.08 4.08 186.38

澳元/新西兰元 1.1107 1.1095 0.11 6.09 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜/张若琪/李春喜/龚芳; 审校 张涛/于春红/杜明霞/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐