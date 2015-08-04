《全球汇市》大宗商品货币承压，澳元静候澳洲央行政策决定

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0943 1.0949 -0.05 -9.54 1.2097
美元/日圆 124.06 124.01 0.04 3.85 119.68
欧元/日圆 135.76 135.78 -0.01 -6.51 144.78
美元/瑞郎 0.9693 0.9692 0.01 -2.49 0.9941
英镑/美元 1.5591 1.5584 0.04 0.12 1.5573
美元/加元 1.3169 1.3151 0.14 13.35 1.1618
澳元/美元 0.7287 0.7284 0.04 -10.79 0.8168
新西兰元/美元 0.6555 0.6560 -0.08 -15.93 0.7797
澳元/日圆 90.400 90.330 0.08 -7.50 97.750
新西兰元/日圆 81.320 81.350 -0.04 -13.03 93.310
英镑/日圆 193.42 193.26 0.08 4.08 186.38
澳元/新西兰元 1.1107 1.1095 0.11 6.09 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/张若琪/李春喜/龚芳; 审校 张涛/于春红/杜明霞/王兴亚)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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