中国债市动态：现券收益率及IRS回落，专项金融债定向发行传言提振人气

路透上海8月4日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率下行，中短端走势更强，有关专项金融债将采取定向发行的传言缓和供给担忧，并提振市场买气；利率互换(IRS)亦下滑，五年长端降幅稍大，曲线稍显走平。

交易员并指出，稍早国开行1-5年期增发新债亦需求火热，尤其是一年和三年期更为受捧，显示回流债市的理财及避险等资金仍聚焦于中期偏短的品种上；而目前整体配置需求仍维持较高热情，有望支撑债市震荡偏强表现。

“早上国债期货涨，又传闻专项（金融）债邮储定向买，还补贴利息；买盘挺强的，（金融债）长端下了3个（基）点，三年下了有4-5个点，”上海一银行交易员表示。

他谈到，从国开新债招标情况看，目前配置盘需求仍集中在中短端上，后续长端能否跟上，并带动收益率再下台阶，还要看专项金融债后续配套政策的支持力度上，如果出台降准或定向降准等政策，将进一步消除供给忧虑，并利好后市。

为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

今日早间有传言称，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券利率的90%给予贴息。国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

中信建投宏观债券分析师黄文涛表示，在经济下行的非常时期，任何稳增长的宽信用政策都要防止长端融资利率上行。专项金融债定向发行方式减轻市场压力，市场恐慌就此消除。

他并谈到，此举背景是经济下行而常规政策的无效和无奈，三季度经济回落概率很大。衰退式宽松仍将演绎，资金在市场间转移仍在进行，债市不悲观。

国开行稍早招标增发的三期债结果明显低于预期，其中一年期中标收益率2.5413%，三年和五年期品种分别为3.2349%和3.5420%，市场此前对三期债预测均值为2.61%、3.32%和3.58%。上述三期债的投标倍数分别为6.56倍、5.43倍和2.96倍。

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.955元，较上日结算价涨0.30%；10年期T1509 早盘收报95.820元，较上日结算价涨0.29%。