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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 10:48 BJT

韩国金融市场：韩股因逢低买盘反弹，韩元微跌

与此同时，韩元兑美元小跌，体现出隔夜市场美元上涨的影响，美元上涨主要因投资者预计本周稍晚公布的美国就业数据或表明劳动力市场依然强劲。

韩元/美元 跌0.3%，至1,169.3韩元。

“韩元今日或在1,170韩元左右交投，因本地出口商的需求提供支撑，而新兴市场货币看跌可能拖累韩元，”东部证券的外汇分析师Yuna Park如是说。

9月三年期公债期货 涨0.3，至109.29。

0214GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,169.3 1,165.9

日圆/韩元 9.4237/276 9.4312

韩国公债期货 * 109.29 109.26

韩国综合股价指数 2,016.13 2,008.49

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/汪红英/孙国玉；审校 李爽/艾茂林/郑茵)

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