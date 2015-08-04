韩国金融市场：韩股因逢低买盘反弹，韩元微跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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与此同时，韩元兑美元小跌，体现出隔夜市场美元上涨的影响，美元上涨主要因投资者预计本周稍晚公布的美国就业数据或表明劳动力市场依然强劲。
韩元/美元 跌0.3%，至1,169.3韩元。
“韩元今日或在1,170韩元左右交投，因本地出口商的需求提供支撑，而新兴市场货币看跌可能拖累韩元，”东部证券的外汇分析师Yuna Park如是说。
9月三年期公债期货 涨0.3，至109.29。
0214GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,169.3 1,165.9
日圆/韩元 9.4237/276 9.4312
韩国公债期货 * 109.29 109.26
韩国综合股价指数 2,016.13 2,008.49
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/汪红英/孙国玉；审校 李爽/艾茂林/郑茵)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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