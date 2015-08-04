香港个股：山水水泥遭股东提出多项指控，公司反驳指控不属实

路透香港8月4日 - 停牌三个多月的中国山水水泥 股东之争一浪接一浪，继早前遭部份股东提出罢免现任董事的议决被否决后，公司周二公告称，接获主要股东China Shanshui Investment Company Ltd的五位小股东发出信函提出多项指控，当中包括指公司董事长张斌及另一名执行董事侵吞公司资金，及公司涉嫌虚假披露等。

山水水泥指出，根据董事会初步评估，信函的指控均不属实。

该五名小股东（投诉人）其中三位：董承田、于玉川和赵永魁，是山水水泥前管理层。山水水泥今年5月向香港高管法院发出传讯令状和申索注明中的被告人，指他们违反与本公司所订的董事服务协议以及挪用资金。

投诉人对山水水泥及其附属公司、公司董事长兼总经理张斌、执行董张才奎提出五项指控。包括1)指公司若干供应商和承包商不合规、不具资质，并指有关招标程序不公；(2)若干生产线的建设工程长期拖延；(3)涉嫌虚假披露公司于2011年订立的若干收购协议的资料；(4)涉嫌不遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规》的规定；及(5)指张斌和张才奎侵吞公司资金。

山水水泥称，董事会已于7月举行一次实体会议。根据初步评估，均认为该信函的指控是不属实的。但董事会非常重视此事，即使有上述的初步定论，但董事会仍会采取进一步的措施，确定最终评估。

China Shanshui Investment Company Ltd持有山水水泥25.09%股权。

山水水泥股份自4月16日起停牌至今，因股东中国天瑞水泥 通过连串关连交易增持公司股权，使公司公众持股量低于25%，违反上市规则的规定，因此需要停牌。

而在6月，山水水泥遭持有相当于公司约一成股份的股东提出要求罢免公司一名现任非执行董事以外的全体董事，并提名七名新董事加入董事会，而该七名人士绝大部份来自中国天瑞的管理层。但其后在上月底的特别股东会上，遭绝大比数否决。（完）

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