台湾债市：10年公债殖利率带量续创逾两年盘中新低，因银行等买盘涌进

路透台北8月4日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二早盘再创逾两年盘中新低；交易员指出，因今天银行、券商及大型金融机构的资金几乎全都涌入104/5，带动该券殖利率走低，交易量也随之扩增。

不过，在五年期公债104/9 方面，交易员表示，随着104/9殖利率上日盘中低位来到0.9055%的相对低位，令市场交投转趋谨慎，追价意愿降温，早盘该券殖利率暂在0.91%附近窄幅波动。

〞五年券殖利率太低了啦，没有必要拚成这样，殖利率下来到这里已经差不多了，就先跑了。〞一位大型金融机构主管说。

另位证券商交易员表示，在资金移转效应之下，今天10年券突然变得好热闹，包括大型金融机构、券商及大型公股银行纷纷转战10年券进行短线操作。

前述大型金融机构主管也指出，今天因10年券成交量较大、流动性高，带动交投意愿提高，但仅限于当日冲销。

今天10年券104/5殖利率盘中最低跌至1.4160%，续创逾两年盘中新低，此前低点为2013年6月28日盘中所创的1.3940%。

美国指标和长期公债收益率周一触及逾两个月最低水准，因美国经济数据疲弱及通胀前景迟滞，而在关键的美国就业报告公布前，短债收益率跌幅受限。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.90-0.93%；10年券104/5殖利率则在1.41-1.44%。

本周国际债券交割因子有法商法国兴业银行发行五年期国际债券、金额2亿美元，8月6日交割。

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