台湾债市：10年公债殖利率带量续创逾两年盘中新低，因银行等买盘涌进

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北8月4日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二早盘再创逾两年盘中新低；交易员指出，因今天银行、券商及大型金融机构的资金几乎全都涌入104/5，带动该券殖利率走低，交易量也随之扩增。
不过，在五年期公债104/9 方面，交易员表示，随着104/9殖利率上日盘中低位来到0.9055%的相对低位，令市场交投转趋谨慎，追价意愿降温，早盘该券殖利率暂在0.91%附近窄幅波动。
〞五年券殖利率太低了啦，没有必要拚成这样，殖利率下来到这里已经差不多了，就先跑了。〞一位大型金融机构主管说。
另位证券商交易员表示，在资金移转效应之下，今天10年券突然变得好热闹，包括大型金融机构、券商及大型公股银行纷纷转战10年券进行短线操作。
前述大型金融机构主管也指出，今天因10年券成交量较大、流动性高，带动交投意愿提高，但仅限于当日冲销。
今天10年券104/5殖利率盘中最低跌至1.4160%，续创逾两年盘中新低，此前低点为2013年6月28日盘中所创的1.3940%。
美国指标和长期公债收益率周一触及逾两个月最低水准，因美国经济数据疲弱及通胀前景迟滞，而在关键的美国就业报告公布前，短债收益率跌幅受限。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.90-0.93%；10年券104/5殖利率则在1.41-1.44%。
本周国际债券交割因子有法商法国兴业银行发行五年期国际债券、金额2亿美元，8月6日交割。
最新相关报导链接：
--美国债市：较长期公债收益率下滑，因ISM数据逊于预期及通胀前景疲弱
--《综述》汽车需求疲弱拖慢美国消费者支出增长，制造业活动扩张放缓 (完)
(记者 罗两莎; 审校 詹静宜/林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选