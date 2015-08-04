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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:11 BJT

澳新汇市：良好数据支撑澳元脱离低位，关注澳洲央行

之前公布的数据显示，澳洲6月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7% ，而且贸易逆差为29.3亿澳元，小于预估的31亿澳元 。澳元在这些数据公布后上涨。

“这些都是利好消息，如果不是因为今日马上要召开政策会议，澳元可能会升至0.73美元上方，”道明证券驻新加坡的亚太宏观策略负责人Annette Beacher说。

市场焦点目前在澳洲央行的政策声明上。

新西兰元 处于守势，目前位于0.6555美元附近，受大宗商品疲软、避险情绪及乳制品价格可能再度下跌拖累。

7月澳新银行的大宗商品价格指数下跌11.2%，创有纪录以来的最大单月降幅，该指数目前已降至近六年以来的最低水平。

新西兰元的下一个考验是周三的全球乳制品拍卖，期货市场走势暗示指标价格将下降10%左右。

新西兰元短线支撑位在0.6540美元附近，阻力位在0.6615。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英；审校 王颖/王兴亚)

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