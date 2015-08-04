澳新汇市：良好数据支撑澳元脱离低位，关注澳洲央行

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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之前公布的数据显示，澳洲6月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7% ，而且贸易逆差为29.3亿澳元，小于预估的31亿澳元 。澳元在这些数据公布后上涨。
“这些都是利好消息，如果不是因为今日马上要召开政策会议，澳元可能会升至0.73美元上方，”道明证券驻新加坡的亚太宏观策略负责人Annette Beacher说。
市场焦点目前在澳洲央行的政策声明上。
新西兰元 处于守势，目前位于0.6555美元附近，受大宗商品疲软、避险情绪及乳制品价格可能再度下跌拖累。
7月澳新银行的大宗商品价格指数下跌11.2%，创有纪录以来的最大单月降幅，该指数目前已降至近六年以来的最低水平。
新西兰元的下一个考验是周三的全球乳制品拍卖，期货市场走势暗示指标价格将下降10%左右。
新西兰元短线支撑位在0.6540美元附近，阻力位在0.6615。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英；审校 王颖/王兴亚)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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