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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:16 BJT

日本股市：中国制造业数据拖累日股小跌，苹果供应商表现不佳

日经指数 跌幅一度达到0.5%，最新报20,534.80点，下跌0.1%。东证股价指数 几近持平于1,658.80点。

在中国曝险较大的个股以及石油等大宗商品类股承压。

建筑设备制造商股价下滑，日立建机 跌2.8%，小松制作所 亦下挫2.5%。

防御类股尽管估值相对较高，依然受到青睐。制药类股 上扬1.9%。盐野义(Shionogi & Co) 攀升3.3%，武田药品工业 涨2.2%。

市场关注重点将放在周五的美国就业数据上，该数据可能左右市场对美联储9月是否加息的看法。(完)

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