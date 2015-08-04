更新版 1-日本经济：英美升息不会给金融市场带来风险--日央行副总裁

“我认为这些动作不会带来风险，”岩田规久男称，“这些行动可能已被市场完全消化了。在这种情况下，届时市场不会有很大的反应。央行实施货币政策旨在保持物价稳定，并非是要影响汇率。”

分析师和投资者预期，美联储最有可能在9月或12月会议上进行近10年来的首次升息。

英国央行也进一步朝着2007年来首次加息的方向迈进。

理论上来说，利差扩大应会导致日圆兑美元以及日圆兑英镑走低，但岩田规久男称，汇市将作何反应难以预测，因为多种因素决定着汇率水平。

一位反对派议员问及日本央行是否需要防范日圆急速下跌以及随之而来的进口价格上升，岩田规久男重申央行的立场，称量化宽松旨在保持物价稳定，而非影响汇率。

他还表示，日本央行正在内部模拟如何结束量化宽松，但要公开谈论具体策略还为时过早。