更新版 1-日本经济：英美升息不会给金融市场带来风险--日央行副总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“我认为这些动作不会带来风险，”岩田规久男称，“这些行动可能已被市场完全消化了。在这种情况下，届时市场不会有很大的反应。央行实施货币政策旨在保持物价稳定，并非是要影响汇率。”
分析师和投资者预期，美联储最有可能在9月或12月会议上进行近10年来的首次升息。
英国央行也进一步朝着2007年来首次加息的方向迈进。
理论上来说，利差扩大应会导致日圆兑美元以及日圆兑英镑走低，但岩田规久男称，汇市将作何反应难以预测，因为多种因素决定着汇率水平。
一位反对派议员问及日本央行是否需要防范日圆急速下跌以及随之而来的进口价格上升，岩田规久男重申央行的立场，称量化宽松旨在保持物价稳定，而非影响汇率。
他还表示，日本央行正在内部模拟如何结束量化宽松，但要公开谈论具体策略还为时过早。
日本央行料在周五结束的会议上维持正常不变，但黯淡的出口、产出以及消费支出，对该央行的乐观预期构成严重挑战。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 孙茉莉/张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选