主要国家经济指标预测--8月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月5日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -1.1% -1.0% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 53.0 53.4 0750 法国Markit服务业PMI 7月 52.0 52.0 综合PMI -- 51.5 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 53.7 53.7 综合PMI -- 53.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 53.8 53.8 综合PMI 53.7 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 58.0 58.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.3% +0.2% (较上年同期) +1.9% +2.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 379.5 再融资指数 -- 1,406.3 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 21.5 23.7 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差428 逆差419 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28 逆差33.4 出口(亿加元) -- 420.0 进口(亿加元) -- 453.4 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 55.2 服务业PMI -- 55.2 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.2 56.0 企业活动指数 61.0 61.5 就业指数 -- 52.7 新订单指数 -- 58.3 价格指数 -- 53.0 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超217 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超821 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月4日(二) 0130 日本加班工资 6月 -0.4% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.7% +0.5% 0130 澳洲零售销售(较前季) 第二季 +0.8% +0.4% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差31 商品/服务进口(较前月) +4% -- 商品/服务出口(较前月) +3% -- 0430 澳洲央行利率决定 8月 2.00% 2.00% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.5% +3.5% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 57.1 58.4 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.1% 持平 (较上年同期) -2.2% -2.2% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 50.8 -- 1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 699.7 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.8% +1.8% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.5% -- 耐久财订单(较前月) 6月修正值 +3.4% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.6% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) +3.6% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.7% -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 3,708.2 -- 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.9% 5.9% HLFS就业增长(较前季) +0.3% +0.5% HLFS就业参与率 69.3% 69.6% 2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.8% +1.8% 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 54.1 -- (完)