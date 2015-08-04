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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--8月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月5日(三)
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月      -0.4%      +0.1%
                                (较上年同期)                    -1.1%      -1.0%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   7月       53.0       53.4
    0750 法国Markit服务业PMI                           7月       52.0       52.0
                   综合PMI                                        --        51.5
    0755 德国Markit服务业PMI                       7月终值       53.7       53.7
                   综合PMI                                        --        53.4
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     7月终值       53.8       53.8
                     综合PMI                                     53.7       53.7
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      7月       58.0       58.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        6月      -0.3%      +0.2%
                   (较上年同期)                                 +1.9%      +2.4%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        --       379.5
             再融资指数                                           --     1,406.3
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 7月       21.5       23.7
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      6月    逆差428    逆差419
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        6月     逆差28   逆差33.4
               出口(亿加元)                                       --       420.0
               进口(亿加元)                                       --       453.4
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月终值        --        55.2
                   服务业PMI                                      --        55.2
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             7月       56.2       56.0
                             企业活动指数                        61.0       61.5
                                 就业指数                         --        52.7
                               新订单指数                         --        58.3
                                 价格指数                         --        53.0
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周        --     卖超217
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --     卖超821

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值    预估值
    
    8月4日(二)
    0130 日本加班工资                                  6月       -0.4%      --
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          6月       +0.7%     +0.5%
    0130 澳洲零售销售(较前季)                       第二季       +0.8%     +0.4%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 6月   逆差29.33    逆差31
             商品/服务进口(较前月)                                 +4%      --
             商品/服务出口(较前月)                                 +3%      --
    0430 澳洲央行利率决定                              8月       2.00%     2.00%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    7月       +0.4%     +0.4%
                           (较上年同期)                          +3.5%     +3.5%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      7月        57.1      58.4
    0900 欧元区PPI(较前月)                             6月       -0.1%      持平
                  (较上年同期)                                   -2.2%     -2.2%
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)  7月        50.8       --
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                       7月       699.7       --
    1400 美国工厂订单(较前月)                          6月       +1.8%     +1.8%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          +0.5%       --
             耐久财订单(较前月)                  6月修正值       +3.4%       --
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        +0.6%       --
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        +3.6%       --
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  +0.7%       --
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          7月     3,708.2       --
    2245 新西兰HLFS失业率                           第二季        5.9%      5.9%
               HLFS就业增长(较前季)                              +0.3%     +0.5%
               HLFS就业参与率                                    69.3%     69.6%
    2245 新西兰劳工成本指数(较上季)                 第二季       +0.5%     +0.5%
                           (较上年同期)                          +1.8%     +1.8%
    2330 澳洲AIG服务业指数                             7月        54.1       --
    (完)

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