更新版 1-中港个股：中信等多家券商暂停融券交易，配合规则修改进行系统改造

* 中信证券称为配合规则修改周二起暂停融券

* 长城证券和华泰证券刊登类似公告

* 中信和长城称系统改造完成后再恢复 (（新增更多券商公告）)

路透上海8月4日 - 在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券 等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。

长城证券和华泰证券 等券商亦刊登类似公告，周二起暂停融券卖出。长城证券称，根据交易所的相关通知，公司系统需配合改造。为符合交易规则，公司将于周二起临时关闭融券卖出的功能，恢复融券卖出功能的时间将另行通知。

中信证券官网发布通知称，“为落实新的交易规则，我司相关系统需要做改造，以实现次一交易日才可以进行直接还券、买券还券的交易检查。在系统改造完成之前，为了防止对当日融券合约还券行为的发生，从即日起，暂停融券卖出功能。