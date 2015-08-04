更新版 1-中港个股：中信等多家券商暂停融券交易，配合规则修改进行系统改造

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 中信证券称为配合规则修改周二起暂停融券
* 长城证券和华泰证券刊登类似公告
* 中信和长城称系统改造完成后再恢复 (（新增更多券商公告）)
路透上海8月4日 - 在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券 等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。
长城证券和华泰证券 等券商亦刊登类似公告，周二起暂停融券卖出。长城证券称，根据交易所的相关通知，公司系统需配合改造。为符合交易规则，公司将于周二起临时关闭融券卖出的功能，恢复融券卖出功能的时间将另行通知。
中信证券官网发布通知称，“为落实新的交易规则，我司相关系统需要做改造，以实现次一交易日才可以进行直接还券、买券还券的交易检查。在系统改造完成之前，为了防止对当日融券合约还券行为的发生，从即日起，暂停融券卖出功能。
中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。 （完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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