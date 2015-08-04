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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:31 BJT

离岸人民币：高盛三年期宝岛债以4.3%定价--消息

路透台北8月4日 - 两位消息人士周二表示，美国投资银行高盛 将在台湾发行三年期宝岛债，满两年可开始赎回券(NC2)以4.3%定价，共募集5.2亿人民币。

路透暂时未能联系到高盛对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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