中国汇市：人民币早市坚守横盘态势，年内扩波幅预期致期权波动率续升

路透上海8月4日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续狭幅横盘走势，波幅仅4点。中间价则略跌至两周低点。交易员称，中国经济基本面偏弱，人民币贬值压力仍存，即期市场横盘整理渐成共识，短期料维持直线走势；市场仍预期管理层将在3-6个月内采取扩波幅措施，期权波动率继续上升。

他们并指出，因在岸汇率持续僵持，市场对汇率维稳信心仍较足，但此次国务院出台“适时”扩波幅预期仍在影响期权市场，因扩波幅之后市场弹性可能上升。

“贬值压力一直有，但即期几个月没动了，（短期看）天塌下来估计也不会动，后面怎么走完全取决于央妈。”一中资行交易员表示。

北京时间11:47，中国人民币兑美元 即期报6.2095，上日收报6.2097元。今日人民币兑美元中间价 报6.1177元，上日中间价为6.1169元。人民币即期成交量 半日成交102亿美元，较周一早盘有所放大。

美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数继续上升，人民币贬值预期仍较高；其中，三个月平价期权隐含波动率 双边报价为1.950/2.450,六个月平价期权隐含波动率 双边报价为2.400/2.900，均较7月初明显上升。

全球汇市方面，加元周二在11年低位徘徊，油价续跌把加元和澳元等商品货币推上风口浪尖，美元兑欧元和日圆持稳。由于中国制造业活动疲软加剧大宗商品跌势，油价隔夜进一步重挫5%至1月以来低位，这给石油出口国货币带来打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2835元, 上日尾盘为6.2865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2177/6.2179元, 上一交易日尾盘报6.2208元。