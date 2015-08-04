表格：台湾外资及陆资7月净汇出33.50亿美元，连两月净汇出

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透台北8月4日 - 台湾金融监督管理委员会周二发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年7月净汇出约33.50亿美元，连续第二个月净汇出，外资至7月底总累计净汇入金额达1,992.32亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2015年7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
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2015年累计 +67.87
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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