路透基点：寿险商富卫集团签署2.5亿美元贷款协议--TRLPC

路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，人寿保险 商富卫集团(FWD Group)与五家银行签署协议，首次获得2.5亿美元三年期 定期货款。 渣打银行是这笔子弹式贷款的独家协调行。协议于7月31日签署。其 它参与银行包括工银亚洲、马来亚银行、 加拿大丰业银行和新加坡大华 银行。 贷款最高综合收益为275基点，利率为Libor加码225基点。FWD Group Financial Services Pte Ltd充当担保人。 富卫及其子公司将把这笔贷款用于一般企业用途。 借款人在开曼群岛注册。(完) (编译 张涛；审校 艾茂林)