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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 12:26 BJT

路透基点：寿险商富卫集团签署2.5亿美元贷款协议--TRLPC

路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，人寿保险
商富卫集团(FWD Group)与五家银行签署协议，首次获得2.5亿美元三年期
定期货款。
    
    渣打银行是这笔子弹式贷款的独家协调行。协议于7月31日签署。其
它参与银行包括工银亚洲、马来亚银行、 加拿大丰业银行和新加坡大华
银行。
    
    贷款最高综合收益为275基点，利率为Libor加码225基点。FWD Group
 Financial Services Pte Ltd充当担保人。
    
    富卫及其子公司将把这笔贷款用于一般企业用途。
    
    借款人在开曼群岛注册。(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 艾茂林)

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