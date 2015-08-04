日本债市：10年券收益率触及两个月低位，此前公债标售获投资者热捧

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
投标倍数升至2.84倍，上次在7月标售10年券时投标倍数为2.62。
9月10年期日债期货 上涨0.14点至147.68，此前触及三个月高点147.78。
美债收益率持续下滑也对日债构成支撑。美国指标及长期公债收益率隔夜触及逾两个月最低点，因美国经济数据疲弱且通胀前景低迷。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.090% +0.0 0.090%
10年期公债 0.400% -1.0 0.410%
20年期公债 1.160% -0.5 1.165%
30年期公债 0.000% +0.0 1.415%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.69 +0.15 147.54
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选