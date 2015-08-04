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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 12:27 BJT

日本债市：10年券收益率触及两个月低位，此前公债标售获投资者热捧

投标倍数升至2.84倍，上次在7月标售10年券时投标倍数为2.62。

9月10年期日债期货 上涨0.14点至147.68，此前触及三个月高点147.78。

美债收益率持续下滑也对日债构成支撑。美国指标及长期公债收益率隔夜触及逾两个月最低点，因美国经济数据疲弱且通胀前景低迷。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.090% +0.0 0.090%

10年期公债 0.400% -1.0 0.410%

20年期公债 1.160% -0.5 1.165%

30年期公债 0.000% +0.0 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.69 +0.15 147.54

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/王丽鑫)

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