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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 12:28 BJT

《汇市简讯》美元/加元技术面上看2009年高位

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* 与油价的关联性仍然强劲：link.reuters.com/res35w

* 亚洲市场小幅持坚，尽管美国原油期货 涨0.82%--加元开盘涨0.4%

* 5、10和20日周移动均线再度开始上升

* 20日移动均线上周触底--在上升趋势中仍起到关键作用--今日位于1.2940

* 更长期目标看2002/2008跌势的61.8%回撤位1.3470

* 图表：link.reuters.com/ses35w

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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