中国货币市场：隔夜成交集中回购利率续走稳，公开市场影响有限预期平稳

路透上海8月4日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 波动不大。交易员表示，资金供给宽松局面依旧，长期资金需求寥寥，市场成交主要集中在隔夜品种；而公开市场操作完全对冲当日到期量，影响甚微。

他们并指出，央行上日公布MLF及PSL数据对机构流动性平稳预期扰动有限，料经济下行压力下货币政策宽松局面难改。

“好借啊，隔夜交易量大，其他期限没啥交易量，长期限的没什么人要，”上海一银行交易员称，大家宽松预期都挺稳定的，公开市场也就对冲上周操作，基本无影响。

央行公开市场周二逆回购等量对冲当日到期规模，且期限、利率均与前次保持一致。市场人士指出，近期资金面供给充分、稳中偏松，流动性预期仍乐观；逆回购滚动续做，应意在持续释放稳定预期的信号，而对于流动性的边际影响则已趋弱。

华南一银行交易员指出，虽然最新公布的央行7月MLF及PSL不同程度有所缩量，但这可能也只是央行对资金结构不平衡的调整，更是在保证流动性合理适度前提下的"微调"；在宏观经济下行压力不减的大背景下，预计宽松基调不会发生大的改变。

央行7月MLF(中期借贷便利)不增反降，净回笼1,345亿元；PSL(抵押补充贷款)环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成。路透昨日分析文章认为，不寻常的数据或揭示着一个即将到来的事实：中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.4844 1.4774 +0.70

七天 2.4173 2.4406 -2.33

14天 2.6342 2.6269 +0.73

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 0.7550 +24.50

七天 1.2250 1.0900 +13.50

14天 1.4000 1.3000 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4800 1.4700 +1.00

七天 2.4300 2.4500 -2.00

14天 2.6400 2.6600 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.4970 1.4880 +0.90

七天 2.4830 2.4950 -1.20

三个月 3.1500 3.1530 -0.30