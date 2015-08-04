路透基点：印尼人民银行的5.5亿美元贷款分配方案出炉--TRLPC

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，印尼人民银行(BRI)的5.5亿美元俱乐部贷款已完成额度分配。
这笔贷款包括3.25亿美元3.5年贷款，1.55亿美元四年贷款，以及7,000万美元五年贷款。
11家银行各自提供5,000万美元，汇丰控股(HSBC)担任代理行。这11家银行是：澳新银行(澳盛银行,ANZ)，美银美林，法国巴黎银行，花旗集团，中国信托商业银行，瑞银集团，汇丰控股，新加坡华侨银行，三井住友银行，大华银行以及澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)。
贷款将于下周签约。
三部分贷款的综合收益从150基点左右至约170-190基点不等。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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