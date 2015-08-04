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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 12:32 BJT

路透基点：印尼人民银行的5.5亿美元贷款分配方案出炉--TRLPC

路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，印尼人民银行(BRI)的5.5亿美元俱乐部贷款已完成额度分配。

这笔贷款包括3.25亿美元3.5年贷款，1.55亿美元四年贷款，以及7,000万美元五年贷款。

11家银行各自提供5,000万美元，汇丰控股(HSBC)担任代理行。这11家银行是：澳新银行(澳盛银行,ANZ)，美银美林，法国巴黎银行，花旗集团，中国信托商业银行，瑞银集团，汇丰控股，新加坡华侨银行，三井住友银行，大华银行以及澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)。

贷款将于下周签约。

三部分贷款的综合收益从150基点左右至约170-190基点不等。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)

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