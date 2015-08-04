日韩经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月5日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超217 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超821 8月6日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,429 8月7日(五) 暂无重要经济数据公布 8月10日当周 8月9日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 6月 -- 18,809 8月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.7 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 51.0 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -2.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.0% 8月11日(二) 2300 韩国失业率 7月 -- 3.9% 2350 日本企业物价(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- -2.4% 8月12日(三) 0300 韩国L货供额 8月 -- +9.5% 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- +0.8% 产能利用指数(较前月) 6月 -- -3.0% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +0.6% (较上年同期) -- +19.3% (完)