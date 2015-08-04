澳新经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.20 8月5日(三) 暂无重要经济数据公布 8月6日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 7月 增加1.5 增加0.73 全职就业人口(万人) -- 增加2.45 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.0% 6.0% 8月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46 8月7日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 6月 +5.0% -6.1% 投资房屋融资 -- -3.2% 8月10日当周 8月10日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月) 7月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.0% 8月11日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 -- 正11.0 企业信心指数 -- 正10 8月12日(三) 0030 澳洲消费者信心 8月 -- -3.2% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.3% 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 55.2 2245 新西兰食品物价指数 7月 -- +0.5% (完)