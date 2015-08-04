香港新股：华融最快本月底上市聆讯，奇瑞徽银IPO拟筹高至3亿美元--IFR

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港8月4日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国最大不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司目标最快8月底进行上市聆讯，而中国汽车金融公司奇瑞徽银香港首次公开发售（IPO）拟筹高至3亿美元。
报导引述其中一名消息人士称，倘若华融于本月底通过联交所的上市聆讯，将可如期于9月启动招股工作。
华融于上月初正式为其高至30亿美元的IPO提交申请。在中国四大国有资产管理公司之中，华融将是继中国信达 之后第二家进行IPO。
至于提供零售汽车贷款以及经销商贷款的奇瑞徽银寻求在香港IPO筹约2-3亿美元。中国国际金融担任IPO的独家保荐人。
据载于联交所的上市文件显示，奇瑞徽银去年净利3.07亿元人民币，今年首4个月则为1.36亿元。
现时奇瑞汽车 与奇瑞控股合占奇瑞徽银的80%权益，徽商银行 占其余20%股权。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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