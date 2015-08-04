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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 14:44 BJT

香港新股：华融最快本月底上市聆讯，奇瑞徽银IPO拟筹高至3亿美元--IFR

路透香港8月4日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国最大不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司目标最快8月底进行上市聆讯，而中国汽车金融公司奇瑞徽银香港首次公开发售（IPO）拟筹高至3亿美元。

报导引述其中一名消息人士称，倘若华融于本月底通过联交所的上市聆讯，将可如期于9月启动招股工作。

华融于上月初正式为其高至30亿美元的IPO提交申请。在中国四大国有资产管理公司之中，华融将是继中国信达 之后第二家进行IPO。

至于提供零售汽车贷款以及经销商贷款的奇瑞徽银寻求在香港IPO筹约2-3亿美元。中国国际金融担任IPO的独家保荐人。

据载于联交所的上市文件显示，奇瑞徽银去年净利3.07亿元人民币，今年首4个月则为1.36亿元。

现时奇瑞汽车 与奇瑞控股合占奇瑞徽银的80%权益，徽商银行 占其余20%股权。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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