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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 12:57 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走高，澳洲央行调整对澳元的措辞

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* 澳洲央行政策会议声明发布后，澳元/美元从0.7295涨至0.7325

* 澳洲央行称，澳元根据大宗商品价格下跌进行调整，言辞较上次会议有所软化

* 7月声明称，进一步调整澳元必要且可行

* 定于周五公布的货币政策声明将可能进一步详释澳洲央行未来动向

* 澳元/美元买单聚集在0.7250之前，卖单在0.7350附近

* 0.7370上方见到停止单(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 许娜)

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