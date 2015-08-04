《路透晚报》--8月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：优化财政金融支持，增强制造业核心竞争力--发改委

中国国家发展和改革委周二发布通知，通过财政、金融等多方位支持，力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、新能源（电动）汽车等六大重点领域打造一批中国制造的知名品牌。

--中国贸易：下半年大宗商品价格维持低位，进口将继续低位运行--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周二表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。

--中国经济：发展实体经济和培育核心竞争力企业为政策出发点--人民日报

人民日报周二继续刊发二论做好当前经济工作的评论文章称，必须把发展实体经济和培育有核心竞争力的优秀企业作为制定和实施经济政策的出发点，这是中央政治局研究上半年经济形势和经济工作做出的重大论断。

【金融】

--中国金融：央行小范围征询银行远程开户意见，高技术门槛或成障碍

中国央行发布堪称严格的第三方支付管理办法征求稿之后，再次在互联网金融监管上有所行动，不过这次以“放”为主，且面向银行机构。多位银行业人士表示，央行近日针对银行远程开户征求部分商业银行意见，但鉴于技术实现等原因，正式推出指导意见的时间还不确定。

【固定收益】

--中国货币市场：隔夜成交集中回购利率续走稳，公开市场影响有限预期平稳

中国银行间市场周二早盘主要回购利率波动不大。交易员表示，资金供给宽松局面依旧，长期资金需求寥寥，市场成交主要集中在隔夜品种；而公开市场操作完全对冲当日到期量，影响甚微。

--中国债市动态：现券收益率及IRS回落，专项金融债定向发行传言提振人气

中国银行间债市周二早盘现券收益率下行，中短端走势更强，有关专项金融债将采取定向发行的传言缓和供给担忧，并提振市场买气；利率互换(IRS)亦下滑，五年长端降幅稍大，曲线稍显走平。

--中国公开市场：逆回购等量续做释放维稳信号，流动性预期仍乐观

中国央行公开市场周二逆回购等量对冲当日到期规模，且期限、利率均与前次保持一致。市场人士指出，近期资金面供给充分、稳中偏松，流动性预期仍乐观；逆回购滚动续做，应意在持续释放稳定预期的信号，而对于流动性的边际影响则已趋弱。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.44%，新债火热定位低于二级

中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，近期尽管二级走势稍显反复，但受理财资金旺盛配置需求推动，一级市场表现一直较为火热，预计明日该期国债需求整体仍不错，定位低于二级，预测均值为3.44%。

--新债招标：中国国开行五期增发债均明显低于预期，配置需求旺盛

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率3.8873%，10年期收益率3.8810%，仍明显低于预期；两期债对应投标倍数3.89倍和4.09倍，显示配置需求旺盛。

--新债招标：中国重庆两期专项地方债中标利率均较下限高2bp--业内人士

业内人士周二透露，中国重庆市上午招标的两期专项地方债，中标利率均较投标区间下限高出2个基点(bp)。五和10年期品种结果分别为3.19%和3.47%，对应投标倍数为1.87倍和1.85倍。

--中国新债：财政部下周一起发行至多400亿元电子储蓄国债，期限三及五年

中国财政部周一稍晚公告称，将自下周一(10日)起，发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行额各半；发行期为8月10日至8月19日。

【外汇】

--中国汇市：人民币逆中间价微收升，年内扩波幅预期致期权波动率续升

人民币兑美元即期周二微幅收升，中间价则略跌至 两周低点。交易员称，中国经济基本面偏弱，人民币贬值压力仍存，但即期市场横盘整理渐 成共识，短期料维持直线走势；市场仍预期管理层将在3-6个月内扩大2%的日波幅限制，期 权波动率继续上升。

--离岸人民币：工银新加坡人民币清算行宣布启动清算24小时连续运作

工商银行新加坡人民币清算行周二宣布，在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上，进一步优化服务，启动人民币清算24小时连续运作清算模式，运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。

--离岸人民币：花旗集团五年宝岛债以4.27%定价--消息

两位消息人士周二表示，美国花旗集团将在台湾发行五年期宝岛债，以4.27%定价，募资5.3亿人民币。

--离岸人民币：高盛三年期宝岛债以4.3%定价--消息

两位消息人士周二表示，美国投资银行高盛将在台湾发行三年期宝岛债，满两年可开始赎回券(NC2)以4.3%定价，共募集5.2亿人民币。

--离岸人民币：加拿大丰业银行三年宝岛债以4.25%询价--消息

两位消息人士周二表示，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)将在台湾发行三年期宝岛债，以4.25%票面利率询价。

--离岸人民币：韩国产业银行三年宝岛债以4.10%定价--消息

两位消息人士周二表示，韩国产业银行(Korea Development Bank)将在台湾发行三年期宝岛债，已以4.10%票面利率定价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3.7%创近一个月最大单日涨幅，军工股领涨

中国股市沪综指周二收升3.7%，创近一个月最大单日涨幅。分析师指出，在连续两个交易日缩量下跌后，消息面利好促今日市场人气明显回暖，此前大跌的军工、中小市值个股大幅反弹成领涨主力，惟成交量未明显放大，故反弹能否持续尚待观察，预计大盘短线继续震荡筑底。

--中国证券：沪深证交所修订两融规则，融券卖出后需次日才能还券

中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。

--《特写》中国民间流行地下股指期货，玩家不亦乐乎观者忧心忡忡

中国浙江省东部一县城的90后上班族小王最近迷上了玩“股指期货”，一无期货交易经验，二无期货公司账户的他，却能用3,000元人民币本金在短短五天内赚了十倍。这究竟是一种什么玩法？

--中港个股：中信等多家券商暂停融券交易，配合规则修改进行系统改造

在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。

--中港个股：中信证券旗下金石投资携手成立50亿元互联网产业基金

据新华网周一稍晚报导，中国最大券商--中信证券旗下直投公司金石投资联合策源创投、华兴资本共同宣布，三方将联手成立规模为50亿元人民币的互联网投资基金，致力于投资助力“互联网＋”发展。

--中国个股：招商地产称大股东拟通过换股吸收合并公司实现整体上市

停牌四个月的中国招商局地产控股股份有限公司周二公告称，招商局集团正在积极推动公司与控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作，目前拟定的方案为招商局蛇口换股吸收合并招商地产并向深圳证交所申请上市。

--中国个股：首钢股份拟与大股东进行资产置换，置入京唐钢铁51%股权

中国大型钢企--北京首钢股份有限公司周二公告称，拟以持有的贵州投资全部股权与大股东首钢总公司进行资产置换，置入京唐钢铁51%股权，公司还将以现金支付差额97.1808亿元人民币；在完成资产置换后，首钢股份的盈利能力将有所改善。

--中国个股：长江证券将定向增发底价下调约三成，因应近期股价大跌

在近期股价“腰斩”后，中国中型券商长江证券调整其5月公布的定向增发方案。据其周一晚间公告，长江证券将其定向增发的底价从每股15.25元人民币下调至10.91元，降幅约三成，不过募资规模仍为不超过120亿元。

--香港新股：华融最快本月底上市聆讯，奇瑞徽银IPO拟筹高至3亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR周二报导，中国最大不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司目标最快8月底进行上市聆讯，而中国汽车金融公司奇瑞徽银香港首次公开发售（IPO）拟筹高至3亿美元。

--中港个股：美国投资者针对中石油贪腐案提起的集体诉讼被驳回

美国一起针对中石油贪腐案提起的集体诉讼周一被驳回。美国曼哈顿地区法院法官Edgardo Ramos驳回了中石油投资者对该公司及包括蒋洁敏在内多名高管的起诉。投资者指控他们蓄意隐瞒公司内部控制与治理情况，构成欺骗。 (完) (整理 曾祥进; 审校 黄凯)