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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 13:26 BJT

《全球汇市》澳洲央行软化汇率立场后澳元走扬，商品货币仍承压

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0942 1.0949 -0.06 -9.55 1.2097

美元/日圆 123.96 124.01 -0.04 3.77 119.68

欧元/日圆 135.65 135.78 -0.10 -6.59 144.78

美元/瑞郎 0.9692 0.9692 0.00 -2.50 0.9941

英镑/美元 1.5593 1.5584 0.06 0.13 1.5573

美元/加元 1.3150 1.3151 -0.01 13.19 1.1618

澳元/美元 0.7349 0.7284 0.89 -10.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6567 0.6560 0.11 -15.78 0.7797

澳元/日圆 91.100 90.330 0.85 -6.78 97.750

新西兰元/日圆 81.420 81.350 0.09 -12.92 93.310

英镑/日圆 193.29 193.26 0.02 4.01 186.38

澳元/新西兰元 1.1179 1.1095 0.76 6.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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