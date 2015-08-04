《综述》澳洲央行维持利率不变，希望本币贬值的语气软化

投资人降低了指标利率将自2%进一步下调的预期，银行间利率期货<0#YIB:>现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。

随着仔细斟酌了支撑迟滞经济的必要性，与过度刺激已然火热房市的风险，澳洲央行总裁史蒂文斯近日评论听似已不太愿意再度降息。

路透访查21名分析师的调查显示，20名分析师均预期本周央行按兵不动，仅六名分析师预期未来还会再度宽松政策。

在百年难得一见的矿业荣景退烧打击了企业投资和国民所得之际，澳洲央行今年已两度降息。