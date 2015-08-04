《综述》澳洲央行维持利率不变，希望本币贬值的语气软化

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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投资人降低了指标利率将自2%进一步下调的预期，银行间利率期货<0#YIB:>现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。
随着仔细斟酌了支撑迟滞经济的必要性，与过度刺激已然火热房市的风险，澳洲央行总裁史蒂文斯近日评论听似已不太愿意再度降息。
路透访查21名分析师的调查显示，20名分析师均预期本周央行按兵不动，仅六名分析师预期未来还会再度宽松政策。
在百年难得一见的矿业荣景退烧打击了企业投资和国民所得之际，澳洲央行今年已两度降息。
商品价跌的威胁，在周二出炉的每月贸易数据中体现得非常明显。澳洲6月贸易逆差扩大至29亿澳元，令第二季逆差达99亿澳元，数字惊人。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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