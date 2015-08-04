澳新汇市：澳元跳涨，因澳洲央行未呼吁澳元须续贬

“他们软化语气的事实，表明现已很温和的政策立场偏宽松的程度已经非常轻微，”RBC Capital Markets的资深分析师Su-Lin Ong说。

“这暗示澳元汇率可能比较接近适宜水平。”

澳洲央行还维持利率在2%不变，称鉴于经济增长低于长期均值，因此有必要维持刺激性的政策。

做空澳元的投资者被迫出脱澳元空仓。

英镑、日圆和新西兰元兑澳元均对此前的大幅跌势展开整理，欧元兑澳元 下跌0.9%，约报1.4900澳元，过去一周曾跌去0.03澳元。

新西兰元兑美元 缩减跌幅，报0.6568美元，距离上周触及的0.6535美元不远，并维持脆弱态势。

7月澳新银行的大宗商品价格指数下跌11.2%，创有纪录以来的最大单月降幅，该指数目前已降至近六年以来的最低水平。

新西兰元的下一个考验是周三的全球乳制品拍卖，期货市场走势暗示指标价格将下降10%左右。

新西兰元短线支撑位在0.6540美元附近，阻力位在0.6615。(完)

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