澳新汇市：澳元跳涨，因澳洲央行未呼吁澳元须续贬

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“他们软化语气的事实，表明现已很温和的政策立场偏宽松的程度已经非常轻微，”RBC Capital Markets的资深分析师Su-Lin Ong说。
“这暗示澳元汇率可能比较接近适宜水平。”
澳洲央行还维持利率在2%不变，称鉴于经济增长低于长期均值，因此有必要维持刺激性的政策。
做空澳元的投资者被迫出脱澳元空仓。
英镑、日圆和新西兰元兑澳元均对此前的大幅跌势展开整理，欧元兑澳元 下跌0.9%，约报1.4900澳元，过去一周曾跌去0.03澳元。
新西兰元兑美元 缩减跌幅，报0.6568美元，距离上周触及的0.6535美元不远，并维持脆弱态势。
7月澳新银行的大宗商品价格指数下跌11.2%，创有纪录以来的最大单月降幅，该指数目前已降至近六年以来的最低水平。
新西兰元的下一个考验是周三的全球乳制品拍卖，期货市场走势暗示指标价格将下降10%左右。
新西兰元短线支撑位在0.6540美元附近，阻力位在0.6615。(完)
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(编译 龚芳/白云; 审校 王兴亚/于春红)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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