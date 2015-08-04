台湾股市：续创逾17个月低，因苹果股价重挫引发概念股杀盘

路透台北8月4日 - 台湾股市周二收低，续创逾17个月低位。分析师表示，主要因昨晚苹果 股价重挫并跌破近期盘整区，引发台湾供应链相关股价大跌所致。不过在特定买盘承接下，终场指数仍守稳在8,500点之上。

大盘加权股价指数 收低0.16%报8,510.86点，前低在去年2月13日的8,467.70点。今日成交初值 为996.45亿台币，上交易日修正后为790.18亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师称，苹果股价重挫2.3578%，引发相关概念股包括可成 、鸿准 等股价大跌，盘面大多数个股股价也纷纷破底。不过特定买盘终场拉抬台积电 等权值股，使得收盘日线留下一根近80点的下影线。

〞市场结构不好，短期或许在8,500点抵抗一阵子，但终究要测低。〞他说。