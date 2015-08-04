台湾股市：续创逾17个月低，因苹果股价重挫引发概念股杀盘

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透台北8月4日 - 台湾股市周二收低，续创逾17个月低位。分析师表示，主要因昨晚苹果 股价重挫并跌破近期盘整区，引发台湾供应链相关股价大跌所致。不过在特定买盘承接下，终场指数仍守稳在8,500点之上。
大盘加权股价指数 收低0.16%报8,510.86点，前低在去年2月13日的8,467.70点。今日成交初值 为996.45亿台币，上交易日修正后为790.18亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师称，苹果股价重挫2.3578%，引发相关概念股包括可成 、鸿准 等股价大跌，盘面大多数个股股价也纷纷破底。不过特定买盘终场拉抬台积电 等权值股，使得收盘日线留下一根近80点的下影线。
〞市场结构不好，短期或许在8,500点抵抗一阵子，但终究要测低。〞他说。
该分析师表示，台湾第三季基本面变差，因此企业8、9月营收不会太好看，9月中美联储FOMC举行的议息会议，也料将对升息与否做出最终结论，期间台股因缺乏有利题材激励，指数能够盘整或继续盘跌就已经不错。8月指数区间暂看8,300-8,700点。(完)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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