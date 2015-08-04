菲律宾金融：央行计划明年启用利率走廊框架

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透马尼拉8月4日 - 菲律宾央行一位官员周二表示，该央行计划自明年开始在货币决策中采用利率走廊框架，从而更好地管理金融体系中的流动性。
菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo将其称为决策的“一大改革”。他在一个商业论坛上表示，利率走廊系统将“使央行的公开市场操作与市场的流动性需求匹配，进一步强化货币政策的传导机制”。
利率走廊系统将采用三种不同的利率，来增强央行应对本国经济需求的灵活性。
目前位于6%水平的隔夜贷款利率将作为利率上限，而目前位于2.5%水平的特别存款账户利率将作为下限。隔夜借款利率或政策利率则处于4.0%。
上述框架尚待央行货币政策委员会批准。
Guinigundo在一条手机短信中称：“所有这些进程都需要时间方能完成，而明年或许是开始实施利率走廊的大好时机。”
菲律宾央行8月13日将召开会议，市场预计央行在此次会议上保持指标利率不变。(完) (编译 孙国玉；审校 于春红)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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