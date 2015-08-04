菲律宾金融：央行计划明年启用利率走廊框架

路透马尼拉8月4日 - 菲律宾央行一位官员周二表示，该央行计划自明年开始在货币决策中采用利率走廊框架，从而更好地管理金融体系中的流动性。

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo将其称为决策的“一大改革”。他在一个商业论坛上表示，利率走廊系统将“使央行的公开市场操作与市场的流动性需求匹配，进一步强化货币政策的传导机制”。

利率走廊系统将采用三种不同的利率，来增强央行应对本国经济需求的灵活性。

目前位于6%水平的隔夜贷款利率将作为利率上限，而目前位于2.5%水平的特别存款账户利率将作为下限。隔夜借款利率或政策利率则处于4.0%。

上述框架尚待央行货币政策委员会批准。

Guinigundo在一条手机短信中称：“所有这些进程都需要时间方能完成，而明年或许是开始实施利率走廊的大好时机。”