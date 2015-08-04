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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 14:22 BJT

日本股市：小幅收低，苹果供应商表现较差

路透东京8月4日 - 日本股市日经指数周二小幅收低，中国和美国疲软的制造业数据带来拖累，投资者退出景气循环类股，转向制药等抗跌股。苹果 供应商的股价下挫，因苹果这家科技巨头的股价触及六个月低位，在两周前公布业绩后下跌趋势一直未变。TDK Corp 跌5.9%，Taiyo Yuden 跌3.6%。

日经指数 跌幅一度达0.5%，最终收于20,520.36点，当日跌幅为0.1%。东证股价指数 持平于1,659.83点。

三菱商事 和IHI 分别跌6.9%和6.7%，此前二者公布了令人失望的业绩。(完)

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