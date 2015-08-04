《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.44%，新债火热定位低于二级

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 招标品种：财政部10年期续发国债
* 招标金额：300亿元人民币
* 招标时间：周三(5日)10:35-11:35
* 受访人数：9位(银行、券商)
* 预测区间：3.40%-3.50%
* 预测均值：3.44%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月4日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，近期尽管二级走势稍显反复，但受理财资金旺盛配置需求推动，一级市场表现一直较为火热，预计明日该期国债需求整体仍不错，定位低于二级，预测均值为3.44%。
不过市场人士亦指出，近期不论一级还是二级市场，国债表现都不如金融债抢眼，明日新债定位大幅低于现券的可能性也相对较小。
“(明日10年国债)感觉没有国开那么乐观，最近机构狂收金融债，国债与国开债之间的利差已经很窄了，”华东一银行交易员称。
国开行 今日上午招标的五期固息增发债收益率均明显低于预期，显示配置需求旺盛，相对而言一年和三年品种更为受捧。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4700%。本次续发国债的标的券150016券最新成交收益率 在3.47%。
明日招标新债为今年第16期10年期品种的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该债具体招标时间为8月5日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至8月10日进行分销；8月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从7月16日开始计息，票面利率3.51%，按半年付息。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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