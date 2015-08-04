《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.44%，新债火热定位低于二级

* 招标品种：财政部10年期续发国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(5日)10:35-11:35

* 受访人数：9位(银行、券商)

* 预测区间：3.40%-3.50%

* 预测均值：3.44%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月4日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，近期尽管二级走势稍显反复，但受理财资金旺盛配置需求推动，一级市场表现一直较为火热，预计明日该期国债需求整体仍不错，定位低于二级，预测均值为3.44%。

不过市场人士亦指出，近期不论一级还是二级市场，国债表现都不如金融债抢眼，明日新债定位大幅低于现券的可能性也相对较小。

“(明日10年国债)感觉没有国开那么乐观，最近机构狂收金融债，国债与国开债之间的利差已经很窄了，”华东一银行交易员称。

国开行 今日上午招标的五期固息增发债收益率均明显低于预期，显示配置需求旺盛，相对而言一年和三年品种更为受捧。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4700%。本次续发国债的标的券150016券最新成交收益率 在3.47%。

明日招标新债为今年第16期10年期品种的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该债具体招标时间为8月5日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至8月10日进行分销；8月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易。