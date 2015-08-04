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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 14:49 BJT

澳洲股市：削减涨幅小幅收高，市场缺乏利率方向指引

路透悉尼8月4日 - 澳洲股市周二削减稍早涨幅，收高0.3%，此前澳洲央行维持利率在纪录低点不变，并未表明是否需要进一步放宽政策。

澳洲央行希望本币进一步贬值的态度软化，让市场感到意外。银行间利率期货<0#YIB:>现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。

S&P/ASX 200指数 涨18.6点报5,697.9点.大盘指数一度突破重要心理关卡5,700点，触及日高5,727.7点。

金融和医疗保健以及消费类股引领涨幅，原材料和能源相关类股跌幅居前。(完)

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