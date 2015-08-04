澳洲股市：削减涨幅小幅收高，市场缺乏利率方向指引

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼8月4日 - 澳洲股市周二削减稍早涨幅，收高0.3%，此前澳洲央行维持利率在纪录低点不变，并未表明是否需要进一步放宽政策。
澳洲央行希望本币进一步贬值的态度软化，让市场感到意外。银行间利率期货<0#YIB:>现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。
S&P/ASX 200指数 涨18.6点报5,697.9点.大盘指数一度突破重要心理关卡5,700点，触及日高5,727.7点。
金融和医疗保健以及消费类股引领涨幅，原材料和能源相关类股跌幅居前。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选