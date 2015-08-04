中国金融：央行小范围征询银行远程开户意见，高技术门槛或成障碍

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透北京8月4日 - 中国央行发布堪称严格的第三方支付管理办法征求稿之后，再次在互联网金融监管上有所行动，不过这次以“放”为主，且面向银行机构。多位银行业人士表示，央行近日针对银行远程开户征求部分商业银行意见，但鉴于技术实现等原因，正式推出指导意见的时间还不确定。
根据路透询问的情况，本次央行对银行远程开户征求意见的范围并不大，并不包括所有的股份制商业银行和大型全国商业银行。
“远程开户肯定是一个大势，但是技术上一定要具备，现在推出远程认证识别的话，银行技术上还达不到。”一位银行技术部门负责人称。
有国内媒体报导，在央行该次下发的征求意见稿中，远程开户对已在银行柜台有开户记录的客户可通过“交叉验证”的方式完成“身份确认”，人脸识别技术等身份识别机制可作为身份核实的辅助手段。
上述银行技术人士指出，国内目前即使是前沿的科研院所，人脸识别成功率也不是很高；预计正式推出远程开户的指导意见也要明年，“现在央行征求意见没有意义，技术达不到银行自己也不愿意做，毕竟还要控制风险”。
中国工商银行 行长易会满此前曾透露，央行正在研究远程开户，只要远程开户技术解决，该行的互联网金融就能覆盖到县域及以下区域的金融服务需求。
而另据国内媒体报导，央行曾对银行远程开立账户提出框架性意见，远程开户的银行必须提供技术手段和方法，以及权威部门出具的外部评估报告，证明该技术能有效识别客户身份的真实、完整、合规，以及真实意愿表达。
一位了解征求意见稿内容的银行业人士对路透称，银行远程开户不像券商视频加身份证上传这么简单，要有其他手段辅助，包括用已经开立银行账户进行交叉验证，通过已开立银行账户预留的手机号进行短信验证等，不过这就需要远程开户人具备已开立的银行资金户。
“对于银行的远程开户，要更谨慎；券商的远程开户率先实现，主要是因为其没有资金的实际支取，资金进出还是在银行端。”他表示。
一券商银行业分析师认为，央行下发银行远程开户的征求意见，利好的基本是目前中小型商业银行以及未来的民营银行，大行网点众多对此需求不是很大。
一位银行信用卡部人士则指出，目前信用卡的申请可以在线完成，但最后信用卡的激活按照银监会的规定还是得到柜面激活，相当于最后还是要见本人。
据中国银监会规定，信用卡发行需发卡机构人员亲访申请人工作单位、看到申请人亲自签名、审核员亲自核实申请资料；业内人士分析，去年3月，中信银行 拟联合腾讯 、阿里巴巴 线上发行虚拟信用卡被央行叫停，部分原因便是违反了“三亲”规定。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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