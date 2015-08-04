新兴汇市：大宗商品价格下跌推动马币回落至钉住美元之前的水平

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.01 124.03 +0.02 -3.51 119.66
坡元 1.3784 1.3783 -0.01 -3.80 1.3260
台币 31.608 31.705 +0.31 +0.35 31.718
韩元 1164.46 1165.90 +0.12 -5.60 1099.30
泰铢 35.08 35.06 -0.06 -6.21 32.90
菲律宾披索 45.67 45.66 -0.02 -2.08 44.72
印尼卢比 13490.00 13495.00 +0.04 -8.23 12380.00
印度卢比 63.87 64.04 +0.27 -1.31 63.03
马币 3.8600 3.8530 -0.18 -9.42 3.4965
人民币 6.2086 6.2097 +0.02 -0.07 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪/龚芳; 审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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