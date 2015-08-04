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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 15:16 BJT

新兴汇市：大宗商品价格下跌推动马币回落至钉住美元之前的水平

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.01 124.03 +0.02 -3.51 119.66

坡元 1.3784 1.3783 -0.01 -3.80 1.3260

台币 31.608 31.705 +0.31 +0.35 31.718

韩元 1164.46 1165.90 +0.12 -5.60 1099.30

泰铢 35.08 35.06 -0.06 -6.21 32.90

菲律宾披索 45.67 45.66 -0.02 -2.08 44.72

印尼卢比 13490.00 13495.00 +0.04 -8.23 12380.00

印度卢比 63.87 64.04 +0.27 -1.31 63.03

马币 3.8600 3.8530 -0.18 -9.42 3.4965

人民币 6.2086 6.2097 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪/龚芳; 审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)

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